Tathiana Garbin ricoverata di nuovo in ospedale: “Complicanze dopo l’intervento”

Nuovo ricovero per la campionessa italiana di tennis Tathiana Garbin. A soli quattro giorni dalle dimissioni, il capitano della nazionale azzurra di tennis si è ritrovata nuovamente in ospedale. Garbin, al momento, è stata portata al Cisanello di Pisa a seguito di complicanze mediche sopraggiunge dopo la seconda operazione alla quale si era sottoposta lo scorso 27 novembre.

La tennista ha ricevuto, nei mesi scorsi, una diagnosi di cancro. La malattia l’ha colpita a fine estate: la scoperta è arrivata dopo la finale della Billie Jean King Cup a Siviglia.

Il messaggio della tennista

Dopo essere stata ricoverata di nuovo in ospedale, Garbin ha deciso di rendere pubblica la notizia, condividendola con i followers una storia postata sul suo account Instagram.

“Ciao a tutti, mi dispiace dovervi informare che a seguito di complicazioni legate all’intervento, sono stata nuovamente ricoverata. Nonostante tutto, cerco di mantenere il morale alto e continuo a riporre fiducia nella struttura che mi sta curando al meglio”, ha detto la campionessa.