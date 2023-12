Tekemaya, drag queen molto apprezzata, ha denunciato di essere stata bullizzata da alcuni calciatori professionisti. Il tutto è andato in scena al Morrison’s Pub di Martano, durante una sua esibizione.

Tramite il suo profilo Facebook, la drag queen Tekemaya ha raccontato di essere stata bullizzata da alcuni calciatori professionisti durante la sua esibizione al Morrison’s Pub di Martano, in provincia di Lecce. Ad averla maltrattata e umiliata sono stati alcuni ragazzi della squadra di calcio della Polisportiva Martius.

La drag queen Tekemaya ha raccontato:

“Da anni faccio questo lavoro e non mi è mai successo di sentirmi umiliata, mai sino a ieri sera! Durante una serata in un noto locale di Martano, un gruppo di ragazzi o meglio alcuni della squadra di calcio Martano (ASD Polisportiva Martius) hanno cominciato a fare i bulli con me; prima lanciandomi del ghiaccio (ho rischiato di essere colpita violentemente in un occhio) poi a prendermi in giro, poi nuovamente ghiaccio e alla fine per ben due volte mi hanno tolto la parrucca! Loro si divertivano nel farlo e soprattutto ridevano nell’umiliarmi, si sentivano forti.. ma ciò che mi ha fatto più male è stata l’indifferenza degli altri clienti e anche dei titolari, fatta eccezione per un ragazzo, Giuseppe, un ragazzo buono che ha iniziato a urlare contro di loro che se la ridevano! Alla mia reazione di difesa (ho alzando la voce urlando basta e chiedendo chi fosse stato) tutti sono rimasti in silenzio, dei perfetti codardi… eppure i calciatori del Martano erano così maschi e spiritosi nel prendermi in giro prima!”.