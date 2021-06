Temptation Island 2021: Valentina e Tommaso seconda coppia dello show

Valentina e Tommaso sono la seconda coppia di Temptation Island 2021, e tra loro sembrano esserci gravi problemi di gelosia.

Dopo Claudia e Ste, Temptation Island ha svelato quale sarà la seconda coppia a prendere parte alla nuova edizione del programma.

Temptation Island 2021: Valentina e Tommaso

Ferve sempre di più l’attesa per la nuova edizione di Temptation Island, al via da fine giugno.

La seconda coppia annunciata dal programma – e presentata con un breve video condiviso dai canali ufficiali dello show – è quella composta da Valentina e Tommaso. I due hanno ben 19 anni di differenza e hanno deciso di affrontare il percorso all’interno dello show per via della loro gelosia. “Ho scritto io a Temptation Island perché in questa meravigliosa favola c’è un problema di gelosia patologica: io non posso fare nulla“, ha dichiarato Valentina, e ancora: “Tra noi è un incastro perfetto anche da un punto di vista passionale“.

Valentina e Tommaso stanno insieme da oltre 1 anno e la differenza d’età non sembra rappresentare per loro un problema. I due apparentemente sembrano essere innamoratissimi, e Tommaso a proposito di Valentina ha confessato: “Mi è arrivata la bambola proprio come la volevo io, ogni cosa è perfetta. Io geloso? Mi sono scelto una moglie, mica una pischella“. I due verranno messi alla prova dallo show?

Temptation Island 2021: Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia è stato confermato al timone di Temptation Island, e lui stesso ha confessato di essere impazienti di poter guidare le nuove coppie all’interno dello show. a. “Tra i temi caldi c’è sempre la gelosia. Devo dire che, con la pandemia, le modalità della vita sentimentale sono cambiate: si sono modificate alcune abitudini. Stiamo riflettendo se inserire ragazzi che già conosciamo, ma dobbiamo vedere”, ha dichiarato il conduttore in merito alla nuova edizione del programma.

Temptation Island 2021: la data e i dettagli

Per il momento non c’è ancora una data ufficiale d’inizio del programma anche se, secondo indiscrezioni, la messa in onda della prima puntata dovrebbe essere prevista per il 30 giugno. Il programma dovrebbe andare avanti per circa un mese e finire a inizio agosto. Secondo i rumor in circolazione anche Guenda Goria e Vera Gemma si erano candidate per prendere parte al programma, ma in seguito entrambe hanno smentito la questione. I fan dello show non vedono l’ora di sapere quali saranno le nuove coppie di Temptation Island 2021.