Isola dei Famosi, Vera Gemma smaschera gli autori: i trattamenti di favore

L'ex naufraga ha rivelato i trattamenti di favore che ha ricevuto da parte degli autori dell'Isola dei Famosi. Ha parlato anche dei suoi compagni.

Vera Gemma è stata una delle protagoniste assolute dell’Isola dei Famosi. L’ex naufraga ha deciso di smascherare gli autori e rivelare alcuni trattamenti di favore che ha ricevuto. Ha parlato anche dei suoi compagni di avventura e della sua esperienza nel reality show.

Isola dei Famosi, Vera Gemma: gli haters e i trattamenti di favore

Vera Gemma è stata una delle protagoniste più amate e nello stesso tempo più criticate del reality show. La donna è stata definita la vincitrice morale di questa edizione. In un’intervista a Rolling Stone ha parlato degli haters che l’hanno spesso presa di mira. “Mi hanno massacrata. E io continuo a fare l’errore di leggere i commenti come una strana forma di masochismo.

Elisa Isoardi mi ha detto che gli haters hanno il valore di uno che ti manda a fanculo ai semafori. Io, però, sono curiosa di vedere fino a che punto arriva questo odio senza limiti” ha spiegato Vera Gemma. “La libertà fa paura, è ancora tabù. Sono una donna che, foto a parte, non utilizza filtri di nessun tipo nella vita di tutti i giorni. Sono nuda nell’anima, schietta, diretta, sexy.

E che si accompagna a un ragazzo più giovane. Le mie sono forme di libertà che danno fastidio a coloro che si sentono poco liberi: rappresento ciò che avrebbero voglia di fare, ma non faranno mai. Si scatenano contro me, ma dovrebbero farlo verso la loro repressione e i loro limiti” ha spiegato la donna.

Nel corso della sua esperienza a L’Isola dei famosi è spesso uscita e poi rientrata in gioco. Questo perché nei suoi confronti l’interesse era molto forte. Vera Gemma ha spiegato che Asia Argento, ospite nella puntata in cui è stata eliminata definitivamente, le ha raccontato che il regista e gli autori erano disperati per il fatto che usciva. “Credo abbiano fatto di tutto per salvarmi, ma non me ne rendevo conto e, ogni volta, ero pronta a tornare a casa. Dopo l’eliminazione mi tenevano ferma nel mare e io chiedevo le motivazioni per le quali non mi stessero portando in hotel, ma in un’altra isola. Non capivo. Speravo fosse il pubblico a salvarmi, ma sospettavo fossero gli autori” ha dichiarato l’ex naufraga. “Avevo le telecamere puntate più di altri, mi facevano fare tantissimi confessionali. Del resto creavo dinamiche, facevo casino, non avevo remore a dire le cose in faccia, litigavo. Mi veniva tutto naturale, non per attirare l’attenzione. Ero me stessa e, anzi, forse nella vita sono peggio. Sull’Isola mi sono tenuta: ero consapevole di essere in tv” ha aggiunto la donna.

Isola dei Famosi, Vera Gemma: la sua esperienza

L’esperienza all’Isola dei Famosi è stata dura per Vera Gemma. “Il programma è durissimo, è tutto vero, ma non si vede tutta la sofferenza perché altrimenti sarebbe noioso. Si dorme molto scomodamente, sulla sabbia, con le radici degli alberi che fanno malissimo. In più non avevamo coperte e asciugamani. A un certo punti ero una specie di selvaggia: mi arrampicavo a quattro zampe per trovare legna. Quasi non mi riconoscevo. Mi sono adattata, dimostrando di non essere particolarmente viziata. Il mio problema non era dormire male, la fame o la sofferenza fisica” ha spiegato l’ex naufraga. Il suo vero problema era la convivenza con gli altri, per lei che si è definita un animale ribelle, che sta sempre da sola e che sceglie le persone che ha intorno. “Trovarmi in una convivenza forzata con gente che non avrei mai frequentato nella vita, è stato molto difficile. E poi non mi alleavo, non mi mettevo d’accordo per le nomination: ho davvero giocato una contro tutti dall’inizio. Non ho fatto alleanze di alcun tipo e questo aspetto ha molto infastidito gli altri” ha aggiunto.

La donna ha parlato anche di Jeda, con cui è occupata sentimentalmente da circa 9 mesi. “Jeda mi sopporta, perché non sono facile. È un insegnargli la vita, dove ha sbagliato, come mi può aiutare. Altro che toy boy, caro je costa: riceve rimproveri che neanche mio figlio subisce, ma mi ama per quella che sono. La gente pensa lo mantenga, ma non è così. Siamo due persone innamorate. Lui mi dice che vuole stare sempre con me” ha spiegato Vera Gemma. Si è parlato anche della possibilità di vederli insieme a Temptation Island, cosa che il pubblico sicuramente apprezzerebbe. “Oddio che scene che potremmo fare! Soprattutto io! Ma anche lui è geloso. Sarebbe molto divertente” ha commentato la donna.

Isola dei Famosi, Vera Gemma: le parole sui compagni di avventura

Vera Gemma ha voluto parlare anche dei suoi compagni di avventura. Ha spiegato che Ubaldo Lanzo sembrava essere suo amico, ma si è poi scatenato contro di lei e di conseguenza lo ha trovato ambiguo. Per quanto riguarda Valentina Persia ha spiegato che secondo lei finge di essere solidale con le donne, ma non le ama realmente. La sua imitazione non le è piaciuta, perché pensa che se ci fosse davvero dell’affetto sarebbe venuta molto meglio. L’ha trovata, però, divertente quando imitava Massimiliano Rosolino. Vera Gemma ha definito Awed come un traditore, anche se ha sottolineato che non riesce a non volergli bene. “Mi ha rinnegata per una pacifica convivenza con gli altri, è molto furbo, parac..o. Non mi dimentico, però, due settimane di risate con lui, giorno e notte, dove ci siamo voluti molto bene. Nonostante i dissapori lo considero un amico” ha spiegato l’ex naufraga. La donna ha definito Gilles Rocca come un bipolare. “Alternava momenti in cui si faceva volere bene a scatti di ira improvvisi. Non mi sentivo più a mio agio a stare dove c’era lui. Un’energia strana, che muta a seconda dei momenti” ha spiegato. La donna ha spiegato di non essere riuscita ad avere un bel rapporto neanche con Roberto Ciufoli, che le ha detto che vale meno di zero anche se non si sono mai parlate.

“L’ho trovata un’uscita veramente infelice andare a dire che sono brutta. Per prima cosa sono una f..a pazzesca, quindi vorrei sapere dove ca..o ha visto che sono brutta. Magari non piaccio a lei, ma non ho mai fatto fatica a conquistare uno che mi piaceva. E poi non si dice una cosa del genere a un’altra donna: è poco elegante. A me piace valorizzare le altre donne, non sminuirle. Ha avuto una caduta di stile, dovrebbe imparare dall’eleganza di sua sorella che, una cosa del genere, non l’avrebbe detta mai” ha dichiarato Vera Gemma, parlando delle affermazioni che le ha riservato Cecilia Rodriguez.