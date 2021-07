Temptation Island cambia il giorno della messa in onda: ecco quando andrà in onda la seconda puntata

L'appuntamento settimanale con Temptation Island 2021 subirà un cambio di programmazione. Ecco quando andrà in onda la seconda puntata del reality

Nella prima serata di mercoledì 30 giugno 2021 è cominciata la nuova edizione di Temptation Island, il reality che mette alla prova i sentimenti di alcune coppie di fidanzati, condotto quest’anno dall’amatissimo Filippo Bisciglia. Tuttavia è del 1 luglio 2021 la notizia, che il “viaggio nei sentimenti” subirà un cambio di programmazione settimanale.

In quest’articolo vi forniremo alcune informazioni in merito al nuovo e secondo appuntamento che andrà in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset.

Temptation Island, cambio di programmazione

La prima puntata di Temptation Island 2021 è andata in onda nella prima serata di mercoledì 30 giugno 2021, tuttavia da quanto emerso all’interno del palinsesto Mediaset, la programmazione del reality non sarà per tutte le puntate successive, la stessa della prima e dunque il programma non andrà in onda sempre di mercoledì.

Ne consegue, che la seconda puntata e le successive di Temptation Island andranno in onda di lunedì, così come storicamente accaduto anche nelle stagioni precedenti. Il secondo appuntamento del “viaggio nei sentimenti” andrà in onda lunedì 5 luglio 2021 andando a sostituire Mr Wrong, la serie turca importata in Italia, che ha come protagonista l’amatissimo Can Yaman.

Temptation Island, perchè cambia il giorno della messa in onda?

Sembra che il cambio di programmazione del reality sia stato reso necessario in seguito agli ascolti poco soddisfacenti registrati, relativamente alla serie con protagonisti Ozge Gurel e Can Yaman, ovvero Mr Wrong.

Temptation Island dunque prenderà il posto della soap turca, mentre quest’ultima andrà in onda nella prima serata di martedì.

Temptation Island, le indiscrezioni rivelate

Secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni rivelate dall’autrice di Temptation Island, Raffaella Mennoia, le registrazioni dell’edizione 2021 del reality sono ormai terminate. Pare che le coppie di fidanzati, che hanno ormai terminato il percorso delle “tentazioni” durato ben ventuno giorni, non mancheranno di riservare numerose sorprese nel corso della messa in onda delle puntate successive alla prima.

Sembra inoltre che nel corso delle tre settimane trascorse all’Is Morus Relais una delle coppie sia stata squalificata, anche se al momento si tratta solo di una voce di corridoio; uno dei fidanzati (non si sa ancora chi dei sei) accecato dalla gelosia nei confronti della sua fidanzata, avrebbe deciso di uscire dal suo villaggio per raggiungerla, un comportamento che di fatto da regolamento di solito comporta l’immediata squalifica dal programma.