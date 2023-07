Temptation Island: le anticipazioni di Filippo Bisciglia

Mentre i fan non vedono l’ora di vedere una nuova puntata di Temptation Island, il conduttore Filippo Bisciglia si è lasciato scappare qualche piccola anticipazione. Nel programma delle tentazioni “succederà qualcosa mai accaduto prima”.

Intervistato da SuperGuidaTv, Filippo Bisciglia si è lasciato scappare qualche piccola anticipazione su Temptation Island. Il conduttore, felicissimo per gli ascolti della prima puntata del programma delle tentazioni, ha svelato che nelle prossime puntate accadranno cose mai viste. Ha dichiarato:

“Sicuramente merito è di tutta la squadra, delle persone che si occupano del cast, di Raffaella Mennoia (curatrice del programma, ndr), di Maria De Filippi e poi sì, non posso anticipare nulla ma posso dire che accadrà qualcosa che a Temptation Island non era mai accaduto prima “.

Bisciglia, ovviamente, non è entrato nei dettagli. Sappiamo che accadrà qualcosa di mai visto, ma non sappiamo cosa. Filippo, però, ha voluto svelare un dettaglio sul suo lavoro:

“Una cosa che vi svelo è che quando faccio voice over, dove non sono inquadrato e sentite solo la mia voce, io in quel momento per rendere ancora più coinvolgente il mio racconto, mi alzo in piedi, leggo e mi muovo, gesticolo perché secondo me così la narrazione arriva di più. D’altronde imparo e rubo dalla migliore e quindi sono avvantaggiato”.