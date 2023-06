La nuova stagione di Temptation Island deve ancora andare in onda con la prima puntata, ma sono già partite le prime polemiche. L’ultima riguarda la quinta coppia presentata dallo staff del programma: secondo i telespettatori non c’è alcun dubbio sul loro futuro.

Temptation Island: scoppia la polemica sulla quinta coppia

La quinta coppia che ha deciso di mettersi alla prova a Temptation Island è quella formata da Francesca e Manuel. E’ stata lei a chiedere di partecipare al programma delle tentazioni e nel video di presentazione ha chiarito il motivo: il fidanzato la molla un giorno sì e l’altro pure. Neanche a dirlo, la polemica tra i fan del format di Maria De Filippi è nata in un lampo.

La polemica dei fan sulla quinta coppia

“Ho scritto io a Temptation Island perché Manuel ogni due per tre mi lascia e dopo un mesetto ritorna. Da quando stiamo insieme mi ha lasciato cinque volte, io sono sempre lì che aspetto e lui di questo se ne approfitta. Sono esausta. Vorrei che Manuel avesse chiaro ciò che vuole: se stare con me o no“: ha dichiarato Francesca nel video di presentazione per Temptation Island. I fan del format mariano, quindi, non hanno alcun dubbio: la coppia non lascerà insieme l’Is Morus Relais.

Temptation Island 2023: quando inizia?

La prima puntata di Temptation Island 2023 è fissata per lunedì 26 giugno alle ore 21:20 su Canale 5. Al momento, sono state presentate cinque coppie, quindi all’appello ne dovrebbero mancare due. A Francesca e Manuel si aggiungono: Isabella e Manu; Gabriela e Giuseppe; Alessia e Davide; Vittoria e Daniele.