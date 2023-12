Rafael Nadal è pronto a tornare in campo, il tennista maiorchino ha annunciato che rientrerà nel torneo 250 di Brisbane: “Dopo quasi un anno lontano dal campo, è il momento giusto per tornare“.

L’annuncio sui social

Tramite un post pubblicato su Instagram, lo spagnolo ha annunciato il rientro in campo: “Non penso che meritavo finisse così, ho creduto e lavorato duramente in tutta la mia carriera e la mia fine non può essere con una conferenza stampa. Lavorerò duramente per chiudere la mia carriera nella giusta maniera” ha dichiarato Nadal. Ha inizio così il conto alla rovescia per rivederlo in campo.

Il tennista si era infortunato quasi dodici mesi fa: lesione all’ileopsoas della gamba sinistra, un infortunio particolare e non tanto frequente per uno sportivo professionista.

Pronto per gli Australian Open

Da quando è stato eliminato al secondo turno degli Australian Open, il 18 gennaio, per mano di Mackenzie McDonald, Nadal non ha disputato alcuna partita ufficiale.

Oggi finalmente per lui si avvicina il rientro in campo, proprio a Brisbane, e sarà in campo nella prossima edizione degli Australian Open, il primo dei tornei del Grande Slam della stagione 2024, che si svolgerà dal 14 al 28 gennaio.

