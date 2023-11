Una serata senza vittorie per le italiane in Champions League, ma l’Inter strappa un clamoroso 3-3 in rimonta con il Benfica e il Real Madrid deve fare gli straordinari per battere 4-2 il Napoli.

Benfica- Inter 3-3

Un risultato maturato in una sfida a due facce: nel primo tempo il dominio dei padroni di casa, avanti 3-0 con la tripletta di Joao Mario. Nella ripresa il cambio di marcia dell’Inter: prima Arnautovic, poi Frattesi, infine Sanchez su rigore. 3-3, con un finale di gara pazzesco: rosso ad Antonio Silva, Inter tutta avanti a caccia della vittoria negata dal palo, colpito con violenza da Barella in pieno recupero. I nerazzurri ora dovranno battere la Real Sociedad per passare agli ottavi da prima.

Real Madrid- Napoli 4-2

Il Napoli gioca con orgoglio ma perde 4-2 a Madrid. Decisivi i gol della squadra di Ancelotti con Bellingham. Sul 2-2 fino a pochi minuti dalla fine, gli uomini di Mazzarri si fanno affossare da Nico Paz (Meret incerto) e Joselu: due risultati su tre a disposizione nell’ultimo turno il 12 dicembre al Marado.

Cosa manca per la qualificazione

Inter e Lazio sono già qualificate agli ottavi di finale, mentre il Napoli si giocherà l’accesso all’eliminazione diretta nell’ultima sfida contro il Braga. Il Milan invece dovrà battere il Newcastle e sperare che il Borussia Dortmund faccia altrettanto con il Psg.