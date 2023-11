Incidente stradale per il difensore del Torino del Torino Mergim Vojvoda. L’auto del calciatore si è scontrata contro un’altra vettura in corso Galileo Ferraris.

Torino, incidente stradale per Vojvoda: è illeso

Il sinistro in cui è rimasto coinvolto il calciatore kosovaro si è consumato nella mattinata di giovedì 20 novembre mentre stava raggiungendo il Filadelfia per la ripresa della preparazione della squadra di Juric.

Fortunatamente, a seguito dello schianto, il difensore del Torino è stato protetto dagli airbag della sua auto e non ha riportato traumi né ferite causate dall’impatto contro la quale si è scontrato.

Dinamica dell’incidente

Stando a quanto riferito da La Stampa, la Mercedes Classe C AMC grigia di Vojvoda ha impattato contro una Jeep Renegade rossa mentre stava svoltando in corso Galileo Ferraris, in prossimità dell’ospedale Koelliker.

L’incidente si è concluso senza conseguenze per il calciatore che ha portato a casa solo un grande spavento. Dopo l’accaduto, infatti, il difensore si è allenato regolarmente, in attesa di scendere in campo lunedì 4 dicembre all’Olimpico Grande Torino contro l’Atalanta. In questa occasione, la squadra di casa è determinata a riscattarsi dopo la sconfitta contro il Bologna.