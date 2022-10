Tentò di baciare una paziente, nuova condanna per il medico scovato dalle Iene: nuova condanna in ordine agli abusi sessuali sulle pazienti

Tentò di baciare una paziente, nuova condanna per il chirurgo estetico scovato dalle Iene, il 69enne G.D.L., la cui vicenda complessiva era stata portata all’attenzione dei giudici da un servizio televisivo. Per il camice bianco è giunta dunque una nuova condanna in ordine agli abusi sessuali sulle pazienti.

Medico tentò di baciare una paziente

Ad infliggerla, con la sospensione della pane, è stato il collegio penale del tribunale di Lecce con la presidente Annalisa De Benedictis: la sentenza è stata di 1 anno e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale, considerando l’ipotesi della “tenuità del fatto”.

Le richieste di Procura e difensori

Dal canto suo la Procura aveva chiesto l’assoluzione per mancata costituzione della parte lesa in civile e la difesa, rappresentata dall’avvocato Gianluca Paglia, presenterà ricorso in Appello come spiegato dalla Gazzetta del Mezzogiorno.

Ovviamente questo non prima che vengano depositate le motivazioni della sentenza. L’accusa era per fatti del 2019, quando il medico avrebbe tentato “un approccio di natura sessuale con una paziente che si stava sottoponendo a un trattamento estetico, baciandola sulla bocca nel suo studio di Galatina”. La vittima aveva denunciato anche sulla scorta dei pregressi “smascherati” da Le Iene ma non si era poi costituita parte civile.