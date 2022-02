Teo Mammucari contro il GF Vip: il conduttore de Le Iene svela dettagli interessanti.

Teo Mammucari si è scagliato senza mezzi termini contro il Grande Fratello Vip. Non solo, il conduttore de Le Iene ha rivelato che alcuni colleghi non gli rivolgono più la parola proprio per il pensiero che ha su questo genere di programmi.

Teo Mammucari contro il GF Vip

Intervistato da Libero Quotidiano, Teo Mammucari si è tolto qualche sassolino dalle scarpe nei confronti del GF Vip. Il conduttore de Le Iene, attualmente al timone del format di Davide Parenti con Belen Rodgriguez, ha ammesso che odia i reality. Non solo, ha rivelato che ha ricevuto spesso proposte per patecipare a questo genere di programmi, ma ha sempre rifiutato. Ha dichiarato:

“Ci provano sempre e io li mando ogni volta a fanc***o. (…) E’ un genere che detesto: dopo 3 minuti che li guardo, vomito“.

Teo ci è andato giù pesante, ma se questo è il suo pensiero ha fatto bene ad esternarlo.

La rivelazione sui colleghi

Mammucari ha proseguito svelando un dettaglio interessante. Sembra che alcuni colleghi gli abbiano tolto il saluto a causa di questa sua avversione nei confronti dei reality. Ha dichiarato:

“Qualche collega, di cui non farò mai il il nome, mi ha detto: ‘Hai parlato male dei reality, ora non ti parlo più’. Risposta: ‘Guarda, devi gentilmente cancellare il mio numero e levarti dalle scatole’. Non posso certo cambiare opinione solo perché scontento chi li conduce!”.

Anche se Teo non ha fatto nomi, non ci vuole un genio per comprendere i possibili presentatori in questione: Barbara D’Urso, Alfonso Signorini, Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi. Questi, infatti, sono i nomi che abbiamo visto al timone del GF Vip & Co negli ultimi anni.

Il pensiero su Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge

Senza citare il GF Vip e il triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, Mammucari ha tuonato:

“È tutto finto, nella Casa non sanno nemmeno cosa sia il significato di amore”.

Teo è famoso per non avere peli sulla lingua e sono molti i fan che hanno apprezzato il suo giudizio sui reality. D’altronde, come tanti altri generi televisivi, anche questo può piacere o meno. Tutti, però, vorrebbero sapere i nomi dei colleghi che non lo guardano più in faccia. Chissà, magari nel prossimo episodio del Passaparolaccia, Belen Rodriguez potrebbe giocargli un brutto scherzo.