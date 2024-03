La piccola si era addormentata mentre stava andando a scuola, senza accorgersi che l’autobus aveva finito la sua corsa e stava rientrando al deposito.

Teramo, ritrovata la bambina dimenticata sullo scuolabus

La bambina, di quattro anni, era salita sul pulmino per essere accompagnata all’istituto comprensivo Valle del Fino, che conta diverse sedi in cinque Comuni. Durante il tragitto tuttavia si è addormentata e nessuno si è più accorto di lei. A dare l’allarme sono stati dei ragazzi delle medie, che sono saliti dopo quattro ore dalla presunta scomparsa.

La disavventura

L’operatrice che era a bordo del mezzo non si è resa conto che la piccola passeggera non fosse scesa né tanto meno che si trovasse ancora su uno dei sedili. Dopo la segnalazione dei ragazzi, gli adulti presenti si sono immediatamente attivati per avvisare la famiglia e riaccompagnarla a scuola. L’Ansa ha reso noto che la piccola non ha subito danni e che le sue condizioni sono buone. Il servizio di scuolabus viene gestito da una cooperativa nell’ambito di un appalto del Comune del Teramano.

Bambina scomparsa Bari

Sabato 16 marzo una bambina di 9 anni ha fatto perdere le proprie tracce, destando grande preoccupazione tra i familiari. La piccola è scomparsa nella prima serata dal quartiere Madonnella di Bari. Le forze dell’ordine hanno portato avanti le ricerche fino al ritrovamento, avvenuto poche ore più tardi. La bimba si trovava nei giardini di viale Papa Pio XII a Poggiofranco. Rimane ancora da chiarire come sia finita lì e per quale motivo.