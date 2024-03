Erika Bravi, 45enne di Forlì, è stata ritrovata a Marsiglia dopo quasi 8 mesi dalla sua scomparsa. La donna è stata intercettata nel tardo pomeriggio di lunedì 19 marzo dalla polizia francese e sarebbe in buone condizioni di salute.

La scomparsa di Erika Bravi

Erika Bravi è separata dal marito e ha due figli.

Lo scorso 25 luglio era stato il maggiore dei figli a dare l’allarme sulla scomparsa. Aveva infatti raccontato di aver atteso invano la madre a una fermata della metropolitana di Marsiglia. I due si sarebbero dovuti incontrare per visitare alcuni appartamenti e sceglierne uno da prendere in affitto e in cui trasferirsi.

La vita di Erika Bravi in Francia

Erika Bravi si era trasferita in Francia nel 2016 con il marito. Dopo la separazione aveva vissuto per qualche tempo dal suo datore di lavoro. Poche settimane prima della sua sparizione, la donna si era avvalsa di un patronato perché voleva lasciare l’impiego.

Sulla sparizione della 45enne la Procura di Forlì e le autorità giudiziarie francesi avevano aperto un fascicolo. Ora dovranno ricostruire cosa le è successo in questi 8 mesi.