Cosa ci fanno Teresa Cilia e Armando Incarnato insieme dal chirurgo estetico? L’ex tronista di Uomini e Donne, fresca di separazione dal marito Salvatore Di Carlo, ha deciso di rifare le labbra.

Teresa Cilia e Armando Incarnato insieme dal chirurgo

Nelle ultime ore, sui social sta circolando una foto che sta facendo parecchio discutere. Nell’immagine in questione ci sono Teresa Cilia e Armando Incarnato con un chirurgo estetico. L’ex tronista e il cavaliere di Uomini e Donne si sono incontrati casualmente oppure avevano un appuntamento? Per il momento, non è dato saperlo.

Teresa Cilia ha ritoccato le labbra

L’unica cosa certa è che Teresa ha deciso di ritoccare le labbra.

La Cilia, anche se non ha assolutamente menzionato Armando, ha mostrato ai fan la sua nuova bocca. Neanche a dirlo, le critiche sono arrivate puntuali come un orologio svizzero e l’ex tronista non ha incassato in silenzio.

Teresa Cilia replica agli haters

Con una serie di Instagram Stories, Teresa ha dichiarato:

“Come al solito succede una tragedia per qualsiasi cosa. Ma io dico, una persona può essere libera di fare ciò che vuole della sua vita, del suo corpo? Può essere libera oppure deve chiedere il permesso a voi? Io certi commenti non li capisco. Intanto, numero uno, è il filtro che le gonfia tanto le labbra. Ancora sono fresche, ci sono i lividi. Ma non è niente di così esagerato, di quello che pensate voi e di quello che vedete voi. (…) Non penso di essermi rovinata, perché non mi sono stravolta. Non penso sia questo il caso, sono delle labbra molto naturali”.