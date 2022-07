Corre in moto a 240 km orari e condivide il video su Instagram. Le immagini che fanno discutere hanno come protagonista Armando di Uomini e Donne.

Armando Incarnato ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram un video che sta facendo discutere, mentre corre a 240 km orari sulla sua moto. Le immagini del protagonista di Uomini e Donne hanno fatto il giro del web.

Uomini e Donne, Armando Incarnato si filma a 240 km orari in moto: il video su Instagram

Armando Incarnato, protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, ha condiviso con i follower un video un cui corre sulla sua moto a 240 chilometri orari. Un video che ovviamente ha fatto discutere. “Mi auguro che sia tutto finto” ha scritto un utente.

Gli hanno fatto notare che è assurdo esibirsi pubblicamente in una bravata del genere e condividere il filmato sui social, ma Armando ha perso le staffe. “Ma non vai al mare?” ha chiesto in modo provocatorio all’utente.

Il cavaliere del Trono Over ha voluto replicare alle critiche con lo stesso identico temperamento che ha sempre mostrato a Uomini e Donne. Non ha chiesto scusa, non ha dimostrato di essersi pentito di aver condiviso un video del genere.

Anzi, ha subito attaccato gli utenti che gli hanno fatto notare che era fuori luogo. “Vi sentite in diritto di giudicare, offendere, minacciare e addirittura augurare la morte; di sentenziare sui figli, sulla famiglia e su tutto quello che ho. Il fatto che io sia in un contesto televisivo non vi consente tutto questo schifo, vergognatevi falliti del ca**o! Ps: ma chi ca**o siete!” ha scritto sul social.

Armando Incarnato: chi è?

Armando è uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne da molti anni. Nella trasmissione non ha ancora trovato la compagna giusta, ma ha avuto moltissime frequentazioni nel corso degli anni. Per questo è stato accusato di non essere realmente alla ricerca di una storia d’amore stabile. Più volte è stato addirittura accusato di non essere veramente single. Tutti attacchi che Armando ha sempre respinto, dichiarando che se avesse trovato la donna giusta per lui avrebbe già abbandonato il programma.