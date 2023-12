Teresa Langella e Andrea Dal Corso, nozze posticipate per volere soprattutto di lui: ecco perché.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sono visti costretti a posticipare le nozze. A rendere pubblica la cosa è stata l’ex tronista di Uomini e Donne, che ha anche spiegato ai fan il motivo.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso: nozze posticipate

Nozze posticipate per Teresa Langella e Andrea Dal Corso. I due ex volti di Uomini e Donne, dopo una proposta di matrimonio da brividi alle Seychelles, si sarebbero dovuti giurare amore eterno nel mese di maggio 2024. L’unione verrà celebrata in seguito e a volerlo è stato soprattutto lui.

L’annuncio di Teresa Langella

Con una serie di Instagram Stories, Teresa e Andrea hanno fatto sapere di aver posticipato le nozze. Non si sposeranno più a maggio come avevano annunciato, ma a settembre. La Langella ha dichiarato:

“Andre ha voluto cambiare data (ride, ndr), poi vabbè è stato un po’ difficile anche con la location, trovare una data in quel mese, quindi abbiamo sposato tutto al 14 settembre“.

Il motivo? La location scelta non aveva disponibilità. Pertanto, il matrimonio è stato posticipato.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sposi il 14 settembre

Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sposeranno il 14 settembre, in una location che è ancora top secret. Molto probabilmente, i due la sveleranno soltanto il giorno delle nozze. “Ce l’abbiamo fatta, l’abbiamo trovata, già da un po’ in realtà. Sono troppo felice, non vedo l’ora“, ha ammesso emozionata l’ex tronista.