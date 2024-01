Una tremenda scossa di terremoto ha colpito nella notte le Vanuatu, una nazione composta da circa 80 isole situata nel Sud dell’Oceano Pacifico. Il sisma, registrato circa alle ore 15 in Italia della giornata di ieri, (l’1 di notte alle Vanuatu) è stato di magnitudo 6.3.

Terremoto alle isole Vanuatu: scossa di magnitudo 6.3

Le isole Vanuatu tremano ancora: gli strumenti hanno rilevato nel pomeriggio di ieri, un fortissimo terremoto di magnitudo 6.3 nel Sud dell’Oceano Pacifico. Il violento sisma è stato localizzato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dal servizio di monitoraggio geologico statunitense (Usgs). Secondo quanto si apprende, il terremoto è stato di magnitudo 6.3 e ha avuto epicentro nei pressi di Port-Vila con ipocentro a meno di 40 chilometri di profondità. Non ci sono, al momento, notizie riguardanti possibili danni a persone o alle cose.

Terremoto alle isole Vanuatu: l’allerta tsunami

Per il momento, secondo quanto si apprende sembra essere lontana anche l’ipotesi tsunami, un fenomeno che in quella parte del mondo non è certo così raro. Le autorità non hanno fatto riferimento a nessuna allerta prevista per queste ore, ma il pericolo non può già dirsi del tutto scongiurato.