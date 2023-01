Terremoto di 4.8 colpisce l'Albania: dov'è stato avvertito

Intorno alle 22.37 di domenica 15 gennaio un sisma di magnitudo 4.8 ha colpito l’Albania.

Il sisma, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, è avvenuto sulla Costa Albanese settentrionale.

Stando a quanto viene reso noto nella rilevazione di INGV, il terremoto avvenuto in serata in Albania riporta come coordinate 41.4060 (latitudine) e 19.9210 (longitudine) ad una profondità di 10 km.

È inoltre situato a soli 11 km da Klos, mentre dalla capitale Tirana dista 29 a Nord Est. Stando a quanto riporta l’Albanian Daily News non sono stati rilevati fortunatamente danni a cose e/o a persone.

❌🌊RISK of TSUNAMI EXCLUDED

Following the #earthquake (#tërmet) M5.2 occurred 29 km NE of #Tirana (#Albania) 16 min ago (local time 22:37:20). More info at the links provided below👇

— EMSC (@LastQuake) January 15, 2023