Un potente terremoto di magnitudo 6,9 ha colpito le Filippine centrali nella tarda serata di martedì, causando panico e danni significativi. L’evento è stato ripreso involontariamente da un influencer dei social media, che stava trasmettendo in diretta quando le scosse hanno scosso l’edificio in cui si trovava.

Terremoto nelle Filippine: epicentro e danni a Bogo e Cebu

Le autorità locali hanno confermato che l’epicentro del sisma si trovava a circa 17 chilometri a nord-est della città costiera di Bogo, sull’isola di Cebu. La scossa ha provocato il crollo di strutture in cemento e pietra, blackout diffusi e crepe profonde nelle strade. Diversi residenti sono rimasti intrappolati tra le macerie e il bilancio delle vittime è salito rapidamente, con oltre 60 morti confermati, secondo il vicedirettore dell’Ufficio governativo di Protezione civile, Rafaelito Alejandro.

Uno degli edifici storici più colpiti è stata la secolare chiesa di San Pietro Apostolo a Bantayan, che ha subito un parziale crollo. I video condivisi sui social mostrano il crollo della facciata della chiesa e scene di panico tra i residenti, che cercavano rifugio tra detriti e luci tremolanti.

Terremoto M 6.9 nelle Filippine: streamer riprende in diretta il momento della scossa

Sam Pepper, noto influencer con oltre 545.000 follower su Instagram, si trovava a cenare in uno dei grattacieli di Cebu quando il terremoto ha colpito la città. Durante la diretta streaming, è apparso visibilmente spaventato mentre l’edificio tremava violentemente. In preda al panico, ha seguito gli altri ospiti scendendo rapidamente ai piani inferiori per mettersi in salvo. Il suo video, diffuso poche ore dopo l’accaduto, ha immediatamente attirato l’attenzione sui social, diventando uno dei numerosi filmati che hanno documentato il terremoto e la reazione della popolazione locale.