Terremoto in provincia di Firenze: scuole chiuse in diverse zone

Terremoto in provincia di Firenze: scuole chiuse in diverse zone

Dopo le forti scosse di terremoto che si sono verificate tra Firenze e Forlì, diversi sindaci hanno deciso di tenere le scuole chiuse per precauzione.

Terremoto in provincia di Firenze: scuole chiuse e controlli

Dopo le forti scosse di terremoto che si sono verificate tra la provincia di Firenze e l’Appennino di Forlì, molti sindaci hanno ritenuto opportuno prendere la decisione di tenere le scuole chiuse, in via precauzione. Al momento sono in corso i controlli dei vigili del fuoco e della protezione civile, che hanno ricevuto centinaia di telefonate da parte dei cittadini che hanno avvertito le scosse. Nella zona del Forlivese sono state segnalate anche delle crepe in alcuni edifici. Ci sono stati anche dei danni a Tredozio, che è stato epicentro di alcune scosse.

Terremoto in provincia di Firenze: dove sono le scuole chiuse

Le scuole sono state chiuse a Tredozio e in tutta la vallata del Montone, nel Forlivese, ovvero a Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto. Lezioni ferme anche a Modigliana. In provincia di Ravenna sono state chiuse le scuole elementari e medie di Brisighella e Riolo Terme. Gli edifici scolastici degli altri comuni saranno aperti alle lezioni dopo che i tecnici avranno effettuato le verifiche del caso.