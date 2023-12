La terra torna ancora a tremare nel Sud Italia, questa volta in Sicilia, perché una nuova scossa di terremoto è stata avvertita a Stromboli, nelle vicinanze di Messina. Secondo gli esperti, l’ipocentro del terremoto è da stimare ad una profondità di circa 277.7 chilometri, mentre la potenza della scossa è stata di magnitudo 3.3 sulla scala Richter.

Sicilia, scossa di terremoto di magnitudo 3.3 a Stromboli

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri a Stromboli, nella provincia di Messina, quando attorno alle ore 17:11 la popolazione ha avvertito una nuova scossa di terremoto. La potenza della scossa, secondo quanto riportato dagli esperti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è stata di 3.3 magnitudo. Fortunatamente, secondo prime le informazioni che arrivano pare che non ci siano stati particolari danni nè a persone nè a cose.

I terremoti siciliani: i precedenti

Seppur non siano mai stati particolarmente forti, negli ultimi mesi frequenti terremoti continuano a colpire il territorio siciliano. In particolare, la provincia di Messina, ma non solo, risulta essere molto attiva dal punto di vista sismico. A metà novembre, una scossa di magnitudo 3.6 aveva colpito per esempio Milazzo (Enna).