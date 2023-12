Intorno alle 4.23 di domenica 24 dicembre (ore italiane), un sisma di magnitudo di 6.0 e della profondità di 10 km è stato registrato sulla costa orientale del Cile. Stando a quanto si apprende non ci sarebbero fortunatamente danni a cose e o a persone.

Terremoto in Cile: la situazione

L’epicentro del terremoto è stato rilevato nella provincia di Arauco, nella regione del Biobio, a circa 52 km sud-ovest del centro di Canete. Le scosse – riportano le testate estere – sarebbero state avvertite nell’aree del Biobio e dell’Araucania. Dopo le scosse non è stata generata alcuna allerta tsunami. Ad ogni modo non si esclude che le autorità possano bloccare in via temporanea le infrastrutture situate nell’area interessata dal terremoto.

Nuovo sisma di 2.8 nella zona centrale del Cile

La terra non ha smesso di tremare nelle ore successive. Intorno alle 7.06 (ore locali), è stato registrato un nuovo terremoto di magnitudo 2.8 che è stato localizzato 41 km ad Est di Rancagua, città situata nella zona centrale del Cile di 230.000 abitanti nonché capitale della regione del Libertador General Bernardo O’Higgins, nella provincia di Cachapoal.