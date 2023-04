Terribile annuncio dell'Onu: tre operatori uccisi in Darfur

Terribile annuncio dell'Onu: tre operatori uccisi in Darfur

Terribile annuncio dell'Onu: tre operatori uccisi in Darfur

Volker Perthes dà il terribile annuncio dell'Onu: tre operatori uccisi in Darfur nei combattimenti tra fazioni

Gli scontri non sono mai cessato dall’ultima mattanza di fine dicembre 2022 ed in queste ore arriva il terribile annuncio dell’Onu: tre operatori dell’ONU sono stati uccisi in Darfur, la tormentata regione dell’Africa nell’area sudanese interessata da una spaventosa guerra civile.

Tre operatori Onu uccisi in Darfur

Lo ha riferito poco fa con dolore il capo della missione delle Nazioni Unite in Sudan spiegando che i tre operatori sarebbero incappati in uno dei tanto scontri a fuoco fra le due frange che si contendono quella terra da decenni. Il capo della missione delle Nazioni Unite in Sudan ha annunciato che purtroppo tre membri del personale sono stati uccisi nella tormentata regione del Darfur.

Combattimenti furiosi fra Rizeigat e Fur

L’omicidio plurimo sarebbe avvenuto mentre infuriano i combattimenti tra l’esercito e le forze paramilitari. Le parole del capo missione sono scarne e tremende: “Tre dipendenti del Programma alimentare mondiale sono stati uccisi negli scontri scoppiati a Kabkabiya, nel Darfur settentrionale”. E la nota del rappresentante speciale delle Nazioni Unite Volker Perthes spiega poi che “i civili e gli operatori umanitari non sono un bersaglio”.

I civili “non sono dei bersagli”

Ma lo spiega con il rammarico di chi ha assistito esattamente al contrario di ciò che ha detto. Poche settimane fa i team in armi del popolo dei Rizeigat erano giunti su motociclette ad attaccare, come a dicembre, un campo profughi in cui stanzionavano abitanti di etnia Fur.