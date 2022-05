Terribile incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno: bilancio di un morto e quattro feriti

Un gravissimo incidente si è consumato lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno: il bilancio è di un morto e quattro feriti, tutti i dettagli.

Un’auto contromano lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno ha dato vita ad un gravissimo incidente frontale con un’altra vettura, la vicenda si è consumata nella notte tra il 13 e il 14 maggio 2022, il bilancio è di un morto e quattro feriti.

Incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno: bilancio di un morto e quattro feriti

Tragedia nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 maggio 2022 sulla Firenze-Pisa-Livorno, è qui che intorno alle ore 4:00 si è verificato un gravissimo incidente stradale, che ha visto il coinvolgimento di due autovetture.

Nello specifico il sinistro si è consumato poco dopo l’uscita Interporto Est a Livorno, a perdere la vita è stato un uomo di 36 anni, che per cause ancora da accertare ha percorso contromano la superstrada e si è schiantato frontalmente con l’altra vettura rimasta coinvolta.

L’intervento dei soccorritori sul luogo dell’incidente

Tempestivo è stato sul luogo dell’incidente l’intervento dei soccorritori del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Jacopo Varriale, il 36enne originario di San Miniato.

Soccorsi i quattro giovani che si trovavano all’interno dell’altra vettura rimasta coinvolta nel sinistro, tutti d’età compresa tra i 23 e i 26 anni, stando a quanto si apprende dalle prime informazioni trapelate, i ragazzi sarebbero rimasti gravemente feriti e per questo motivo per loro è stato immediatamente disposto il trasferimento in ospedale.

Attualmente due dei ragazzi sono ricoverati presso l’Ospedale di Cisanello, mentre gli altri due presso l’Ospedale di Livorno.

Incidente stradale sulla Fi-Pi-Li: indagini in corso

La Polizia Stradale indaga adesso sull’incidente, in particolare si cerca di individuare la causa per cui Varriale ha percorso la superstrada contromano e di chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

Attualmente gli investigatori lavorano sulle testimonianze dei passanti e sulle immagini delle telecamere.