Una notizia incredibile arriva da Brugherio cittadina della brianza che di norma non rientra nelle notizie di cronaca ma quella che vi raccontiamo è fatta di paura e terrore ed anche di mistero tipica delle migliori storie crime, scopriamo quindi cosa è accaduto nella serata di venerdì 13 febbraio.

Una lite tra tre persone ed il colpo di pistola inatteso

La notizia arrivata dal sito Radiolombardia.it fa riferimento alla serata di venerdì 13 febbraio quando intorno alle 20, a Brugherio, in una casa di corte, situata in via Lodigiana, sono partiti diversi colpi di pistola.

I tre protagonisti dell’episodio non sembrano avere grandi legami, molto probabilmente i due feriti sono parenti ma non si hanno certezze.

Quel che è sicuro è i due colpiti, un uomo di 58 ed un ragazzo di 25 anni sono stati trasportati in due nosocomi differenti, uno a Monza.

Arrestato un uomo di 60 anni

In arresto un uomo di 60 anni che avrebbe sparato agli altri due uomini. Le cause della lite che sarebbe quindi degenerata sono ancora da chiarire.

Dopo aver sparato l’uomo ha tentato di fuggire ma dopo poco è stato intercettato dai militari che lo hanno poi arrestato.

Finito in manette con l’accusa di tentato duplice omicidio resta da capire come mai abbia litigato con gli uomini che ha successivamente ferito.