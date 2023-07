Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, chissà che giornata deve aver passato Marcello Dell’Utri quando inaspettatamente – almeno a detta sua –, nella prima mattinata di un giorno qualunque, riceve una telefonata dal notaio di Silvio Berlusconi: per lui il Cavaliere ha lasciato una donazione, trenta milioni di euro. L’ex senatore commenta i fatti ai microfoni del Corriere della Sera e de La Stampa. Ecco cosa dichiara.

«Sono sorpreso, non mi aspettavo che il mio amico Silvio mi dovesse qualcosa. Io ho dato tutto a lui, la mia vita, tutto. In cambio, ho ricevuto affetto. Ecco perché sono sorpreso e commosso. […] Userò i soldi della donazione per un progetto a cui sto lavorando da un anno: una biblioteca di libri di letteratura siciliana nel cuore della Valle dei Templi. Sarà il mio dono e anche quello di Silvio per Agrigento, Capitale della Cultura 2025. Sarà pronta per quella data».