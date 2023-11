L'attore The Rock ha ammesso che diversi partiti americani l'hanno contattato per concorrere come presidente

Dwayne “The Rock” Johnson ha rivelato che, l’anno scorso, diversi partiti politici lo hanno contattato per sapere se si sarebbe candidato alla presidenza degli Stati Uniti. Secondo un sondaggio, il 46% degli americani avrebbe sostenuto la sua campagna.

The Rock, Dwayne Johnson presidente degli Stati Uniti?

Apparso come primo ospite del nuovo podcast Spotify di Trevor Noah, What Now?, l’attore ed ex wrestler della WWE ha spiegato che, dopo il sondaggio, diversi esponenti politici l’hanno chiamato per chiedergli se fosse interessato a candidarsi alla fine del 2022. “È stato un sondaggio interessante e mi ha davvero commosso” ha detto Johnson. “Sono rimasto davvero sbalordito e sono stato davvero onorato”. Dopo che erano usciti i risultati, l’attore aveva commentato su Instagram: “Non credo che i nostri Padri Fondatori abbiano mai immaginato che un uomo di un metro e ottantaquattro, calvo, tatuato, mezzo nero, mezzo samoano, che beve tequila, che guida un pick-up e che indossa un marsupio si unisse al loro club, ma se mai dovesse accadere, sarebbe per me un onore servire voi, il popolo“.

La posizione politica

Johnson si è descritto come “centrista” e “indipendente politico“. Alle ultime elezioni aveva pubblicamente appoggiato la campagna del presidente degli Stati Uniti Joe Biden per il 2020. Non ha, tuttavia, nascosto il suo interesse a candidarsi. Nel 2016 aveva dichiarato: “Non posso negare che il pensiero di essere governatore, il pensiero di essere presidente, sia allettante“. Aveva poi rincarato la dose, ammettendo che la campagna presidenziale del 2024 potesse essere una “considerazione realistica“.

Dalla tv allo Studio Ovale

La sua serie Young Rock è incentrata sulla candidatura di Dwayne Johnson a Presidente degli Stati Uniti nel 2032. The Rock interpreta il sé stesso del futuro, mentre rilascia interviste su momenti della sua vita. Alla domanda se un domani si veda alla Casa Bianca ha risposto: “La cosa più importante per me è essere un papà, numero uno, soprattutto in questo periodo, un periodo critico della vita delle mie figlie“. Lasciando, comunque, uno spiraglio di speranza: “Se alla fine è quello che la gente vuole, allora ovviamente lo prenderò in considerazione“.