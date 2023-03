The Voice Senior 2023: Maria Teresa Reale è la vincitrice, ecco chi è e qual è stato il suo percorso

Congratulazioni a Maria Teresa Reale, la cantante “agé” che ieri sera si è portata a casa la vittoria di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici su Rai Uno arrivato alla sua terza edizione: grande traguardo quindi anche per Clementino, il rapper campano che ha portato la sua concorrente al trionfo dopo settimane di audizioni, esibizioni, lacrime ed emozioni.

Chi è Maria Teresa Reale, la vincitrice di The Voice Senior

La concorrente, 61enne, è originaria di Sora (la stessa città di Anna Tatangelo) ed è alla sua prima esperienza televisiva in assoluto. Grande amante degli animali (ha rivelato di vivere con 24 gatti) si è laureata presso il Conservatorio di Frosinone.

Oggi la vincitrice di The Voice Senior 3 lavora come professoressa presso l’istituto Beata Maria De Mattias e gestisce un’accademia di canto nella sua città. Raccontandosi alle telecamere di The Voice Senior, la cantante ha rivelato di collaborare da anni con l’ex prof di Amici Grazia De Michele; di lei, inoltre, sappiamo che aveva deciso di ritirarsi dal mondo della musica e dal canto dopo la tragica scomparsa del suo amico e collega artista Gabriele, venuto a mancare 8 anni fa. The Voice Senior è quindi stata per lei un’importante occasione di rilancio

Il percorso di Maria Teresa Reale a The Voice Senior

L’avventura dell’artista ha preso il via con le Blind Audition: Maria Teresa Reale si era presentata ai provini interpretando Locked out of heaven di Bruno Mars. In finale, invece, la Reale ha emozionato tutti inteprretando Un’emozione da poco di Anna Oxa.

La vittoria l’artista l’ha voluta dedicare proprio al suo amico scomparso, facendo venire la pelle d’oca ai coach e a tutto il pubblico in collegamento da casa. Qui sotto il video della sua proclamazione.