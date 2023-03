The Voice Senior, brividi durante la finale: l'omaggio a Maurizio Costanzo

È successo all’inizio della finalissima di The Voice Senior andata in onda venerdì 3 marzo. La prima esibizione della serata è stata quella di Lisa Maggio. L’artista ha incantato tutti con una sua personale interpretazione di “Se telefonando”, pietra miliare della musica italiana che porta la firma dei grandi Ennio Morricone e Maurizio Costanzo, quest’ultimo – come sappiamo – scomparso lo scorso 24 febbraio a 84 anni. Ed è stato proprio al conduttore che è stato dedicato un sonoro applauso. Visibilmente emozionati i giudici del programma e la stessa Clerici.

The Voice Senior, l’omaggio a Maurizio Costanzo commuove lo studio

Al termine dell’esibizione Antonella Clerici si è avvicinata a Lisa Maggio, poi ha affermato: “Ovviamente dedichiamo a Maurizio questa canzone”. Anche Clementino si è unito con “Grande Maurizio!”. La conduttrice si è rivolta poi a Gigi D’Alessio. Quest’ultimo ha invitato tutti i presenti ad applaudire: “Un grande personaggio che ha fatto grande tanti uomini”. “Una canzone straordinaria”, ha poi aggiunto Antonella Clerici.

Gigi D’Alessio: “È Lisa che ha fatto qualcosa per me”

Gigi D’Alessio ha infine ripreso la parola e ha commentato la performance della concorrente: “È Lisa ad aver fatto qualcosa per me venendo nel mio team. Io l’ho accompagnata fino ad un certo punto. Il pubblico meraviglioso ci guarda. Per me sei promossa, hai già vinto”. Anche gli altri giudici sono rimasti davvero colpiti per l’esibizione di Lisa che ha aperto le danze dell’atto finale di The Voice Senior.