Theo Hernandez, svaligiata la villa del calciatore: presenti la compagna e il figlio

Un gruppo di banditi ha fatto irruzione nella villa di Theo Hernandez. Svaligiata buona parte dell'abitazione.

Paura per il calciatore del Milano Theo Hernandez che si è visto svaligiare la villa da alcuni banditi. Il difensore francese non era in casa al momento dell’irruzione, ma erano presenti la compagna e il figlio piccolo.

Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernandez, è rimasta traumatizzata ed ha temuto per l’incolumità del piccolo Theo Junior, che ha solo sei mesi. La coppia vive a Cassano Magnago, Comune in provincia di Varese. La Cristofoli ha parlato di un grosso bottino che un gruppo di malviventi ha sottratto alla famiglia Hernandez, ma fortunatamente nessuno di loro si è fatto male. Resta solo un forte trauma.

Le indagini

La compagna del calciatore non ha esitato a chiamare immediatamente le forze dell’ordine, che si sono recate sul posto.

Oltre a constatare l’ingente danno economico fatto alla famiglia Hernandez, gli inquirenti si sono messi subito sulle tracce dei banditi, aiutati anche dalla videocamere della sorveglianza presenti nella casa del calciatore del Milan. Il furto è avvenuto ieri sera, 18 ottobre 2022, alle 21.00 circa.