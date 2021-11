Tina Cipollari, lo sfogo: “Ecco perché vedo Kikò tutti i giorni”

Tina Cipollari ha smentito la notizia del suo presunto ritorno di fiamma con Kikò Nalli.

Tina Cipollari ha realizzato una serie di stories via social per smentire il suo presunto ritorno di fiamma con l’ex marito, Kikò Nalli, padre dei suoi tre figli.

Tina Cipollari: il presunto ritorno di fiamma

Nessun ritorno di fiamma in vista tra Tina Cipollari e il suo ex marito, l’hair stylist Kikò Nalli.

Nei giorni scorsi i due erano stati avvistati più volte e insieme e quindi si era sparsa la voce di un possibile riavvicinamento (specie visto che Tina sarebbe recentemente tornata single dopo la fine della sua unione con Vincenzo Ferrara). L’opinionista ha smentito categoricamente la notizia via social, dove ha scritto: “E’ tutto spudoratamente falso. Kikò Nalli è il padre dei nostri 3 meravigliosi figli, non lo incontro segretamente… Ma condividiamo tutti i giorni del tempo per le esigenze e i bisogni dei nostri figli.

Abbiamo un ottimo rapporto, motivo per il quale non ci sono scadenze e giorni stabiliti da un giudice. Capiterà sempre di vederci insieme e quindi di essere pasto di quei giornali che devono riempire delle pagine vuote a qualsiasi costo”, ha tuonato via social.

Tina Cipollari e Kikò: la rottura

Tina Cipollari e Kikò Nalli si sono sposati nel 2005 e si sono separati nel 2018. Insieme hanno avuto i tre figli Mattias, Francesco e Gianluca.

In seguito alla sua storia con l’hair stylist, Tina Cipollari ha vissuto un’importante storia d’amore con il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara, con cui sembrava intenzionata a convolare a nozze. La loro unione si è conclusa in un nulla di fatto, ma Tina ha preferito non svelare perché. Per quanto riguarda Kikò invece, durante la sua esperienza al GF Vip ha avuto un legame con Ambra Lombardo. Anche in questo caso l’unione tra i due si è conclusa in un nulla di fatto e la stessa Lombardo ha affermato di essere convinta che Kikò fosse ancora innamorato dell’ex moglie.

Tina Cipollari: la vita privata

Da settimane circolano voci in merito a un presunto nuovo legame sentimentale avuto da Tina Cipollari, ma al momento l’opinionista ha preferito non svelare alcun dettaglio sulla vicenda. In tanti si chiedono se presto ci saranno per lei novità sul fronte sentimentale e in molti sono in attesa di sapere perché la sua storia con Vincenzo Ferrara sarebbe naufragata.