Tina Cipollari paragona Gemma a Nikita: la reazione della Vippona

Tina Cipollari paragona Gemma Galgani a Nikita Pelizon: come ha reagito la Vippona?

Tina Cipollari, a quanto pare, segue con attenzione le dinamiche del GF Vip. Nel corso dell’ultima puntata, l’opinionista ha commentato le dinamiche, paragonando Gemma Galgani a Nikita Pelizon. Come ha reagito la Vippona?

Tina Cipollari paragona Gemma a Nikita

Nell’ultima puntata del GF Vip si è parlato parecchio di

Nikita Pelizon e del suo interessamento non ricambiato per Luca Onestini. La Vippona ha avuto anche un confronto con Ivana Mrazova. Non è stato questo, però, ad attirare l’attenzione dei fan. A divertire il grande pubblico è stato l’intervento di Tina Cipollari, che ha paragonato Gemma Galgani alla concorrente del GF Vip.

Le parole di Tina su Gemma e Nikita

Dopo il blocco dedicato a Nikita, Onestini e Ivana, Tina ha cinguettato:

“Non so perché Nikita mi ricorda Gemma. Basta uno sguardo“.

Alfonso Signorini ha fatto leggere il commento ai concorrenti del GF Vip e la Pelizon non ha reagito per niente bene.

La reazione di Nikita alle parole di Tina

Mentre tutti hanno riso davanti al paragone di Tina, Nikita è apparsa piuttosto infastidita. Prima ha fatto una smorfia, poi ha cercato di sdrammatizzare. Probabilmente, la Pelizon non ha gradito la cosa perché la vita sentimentale della Galgani è piuttosto turbolenta.