Tina Cipollari tira una torta in faccia a Riccardo Guarnieri: "Se l'è meritata"

Puntata difficile per il cavaliere del trono over, che ha anche avuto un acceso scontro con Ida Platano.

La puntata di Uomini e donne di martedì 14 febbraio 2023 è stata particolarmente turbolenta per il cavaliere del trono over Riccardo Guarnieri, che, oltre ad aver avuto un’accesa discussione con Ida Platano, ha preso una torta in faccia da Tina Cipollari.

Tina Cipollari a Riccardo Guarnieri: “Se sei un uomo, la devi accettare”

Mentre veniva mostrata un’esterna, gli spettatori hanno sentito chiaramente Maria De Filippi dire: “Non tirare la torta, Tina, ti prego”. E poi, subito dopo: “Stoppiamo un secondo l’esterna, scusate”.

Una volta tornati in studio, Tina Cipollari, con in mano una torta la panna, ha spiegato: “Sto decidendo. A qualcuno la devo tirare in faccia, Maria“.

Dopo averci pensato, l’opinionista si è diretta verso Riccardo Guarnieri dicendo: “Se sei un uomo, la devi accettare”.

Il commento di Riccardo Guarnieri: “È buona, la dieta è andata”

“Mettiti seduto”, ha ordinato Tina Cipollari a Riccardo Guarnieri, scansatosi nel tentativo di evitare la torta, prima di dirigersi verso Armando Incarnato, che ha tentato di proteggersi con una mano e poi è scappato a sua volta.

“Io l’ho già ricevuta. Sono terrorizzata dalle tue torte”, ha sottolineato Gemma Galgani. Cipollari le ha assicurato che non l’avrebbe colpita e, dopo aver vagato per un po’ nello studio, ha dichiarato: “Maria, andrò da uno a caso, che ti devo dire”.

Nel frattempo, Gianni Sperti ha attirato l’attenzione dell’opinionista dicendo: “Tina, tira, tira, tira”, mentre teneva fermo Guarnieri.

Cipollari ha quindi tirato la torta in faccia al cavaliere commentando: “Se l’è meritata, a nome di tutta Italia”. “È buona, la dieta è andata”, ha risposto Guarnieri.

