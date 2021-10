Tiziano Ferro: “Ho avuto il Covid, è stato orrendo”

In una diretta social con i suoi fan Tiziano Ferro ha confessato di aver avuto il Coronavirus.

In occasione dei 20 anni dall’uscita del suo successo Rosso Relativo, Tiziano Ferro ha confessato ai suoi fan – in una diretta social – di aver avuto il Covid.

Tiziano Ferro: il Covid

Per la prima volta Tiziano Ferro ha rivelato di aver avuto Covid-19.

Il cantante non avrebbe avuto sintomi gravi della malattia, ma ha dichiarato con una punta d’ironia di aver perso il senso del gusto e dell’olfatto: “È tremendo perché il sapore della pizza non è lo stesso”, ha ammesso, e ancora: “Ho avuto i sintomi per più di un mese, è stato orrendo”. Oggi il cantante di Latina vive a Los Angeles con suo marito, Victor Allen.

Tiziano Ferro: Rosso Relativo

Tiziano Ferro si è concesso una chiacchierata con i suoi fan in occasione dei 20 anni dall’uscita del suo brano tormentone, Rosso Relativo, e in tanti sono in trepidante attesa di sapere quali saranno i suoi prossimi progetti per il futuro.

A causa dell’emergenza Coronavirus il cantante ha dovuto rinviare il suo tour dal 2020 al 2023 e molti dei suoi fan sono in attesa di sapere quando uscirà il suo prossimo disco.

“Non posso dire nulla del disco nuovo perché la mia casa discografica potrebbe licenziarmi”, ha dichiarato il cantante, e ha aggiunto: “Però se faccio un tour nel 2023 eeeh, matematica base, fate uno più uno”.

Tiziano Ferro: la vita privata

Oggi Tiziano Ferro ha trovato la serenità accanto a Victor Allen, imprenditore statunitense con cui è convolato a nozze nel 2019 con una doppia cerimonia (una negli Stati Uniti e una nella sua città natale, Latina, dove ancora si reca di tanto in tanto a far visita ai suoi parenti). Il cantante ha confessato che lui e suo marito starebbero sognando di avere un giorno un figlio: “In questo momento Victor lo vuole ancora di più un figlio, forse perché sta per compiere 55 anni (…) Qui in America la situazione è relativamente più facile, o meglio ci sono diverse soluzioni, come il cosiddetto “fostering”, ovvero la possibilità di occuparti per un certo tempo di un bimbo, anche senza una vera e propria adozione”, ha dichiarato il celebre cantante italiano, che non ha mai fatto segreto di desiderare un giorno una famiglia tutta sua.