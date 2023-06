Sta diventando virale la storia di Toby Addison, 21 anni, studente inglese e non vedente. Una storia che conferma quanto, di fronte alla disabilità (o diverse abilità), spesso le barriere siano più mentali e culturali, che fisiche.

Toby Addison, il ragazzo cieco cacciato da una palestra con l’accusa di fissare una donna

Toby è un ragazzo cieco. Sul suo account TikTok ha condiviso la sua storia. Quella di un giovane disabile e incompreso che racconta di essere stato cacciato da una palestra per aver “fissato” una donna, come se potesse vedere quello che accade davanti ai suoi occhi. “La fissava in modo inquietante”, sarebbe stato uno dei tanti commenti che hanno convinto la direzione a buttarlo fuori.

“Ti piace la vista, eh?”, avrebbe ironizzato, minacciosa, la donna. Toby ha subito chiarito, semmai ce ne fosse stato bisogno: “Non avevo idea di dove puntasse il mio sguardo per tutto il tempo degli allenamenti. Guardavo solo davanti a me e sfortunatamente c’era una donna che faceva degli esercizi”.

La ragazza oggetto delle immaginarie molestie non ha voluto saperne. “Perché continui a fissarmi? Basta, sei inquietante”, ha ribadito non credendo alle spiegazioni di Toby.

Il management della struttura ginnica ha deciso di allontanarlo a seguito delle rimostranze della donna.

L’accusa assurda e la vicinanza dei followers

Toby studia psicologia e consulenza. I suoi 225.000 follower su TikTok hanno espresso vicinanza e indignazione per l’accaduto. Loro sanno benissimo che l’aspirante psicologo ha cominciato a perdere la vista dall’età di 11 anni. Hanno seguito la vita di un normale ragazzo alle prese con i limiti, soprattutto esterni, che rendono complicata la vita di un disabile.

Oggi gli resta appena un 4%, quel poco che basta per non “vedere” certe miserie della società in cui viviamo. Come si suol dire: occhio non vede, cuore non duole.