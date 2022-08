Tom Holland stacca dai social per la sua salute mentale

Tom Holland ha deciso di abbandonare i social per il bene della sua salute mentale: niente più Instagram e Twitter.

Tom Holland ha deciso di staccare dai social per il bene della sua salute mentale. L’attore britannico ha infatti dichiarato di avere cancellato le applicazioni di Instagram e Twitter dal suo cellulare e non avrebbe alcuna intenzione di installarle di nuovo, almeno non nel prossimo futuro.

Sicuramente una decisione che deluderà i fan e i follower del 26enne interprete di Peter Parker negli ultimi film di Spider-Man. Effettivamente già da qualche mese l’attore non era più attivo sui suoi profili social. Intanto, sembra che Tom lo rivedremo ancora nei prossimi film del Marvel Cinematic Universe, di nuovo nei panni dell’eroe arrampicamuri.

Tom Holland: “Ho deciso di fare un passo indietro”

Tramite un filmato reso noto sul web, Tom Holland ha dichiarato riguardo al suo abbandono di Instagram e Twitter: “Mi lascio prendere quando leggo cose su di me online e alla fine è molto dannoso per la mia salute mentale.

Così ho deciso di fare un passo indietro”. Holland ha spiegato che i due social network siano “eccessivamente stimolanti” e “travolgenti”.

L’associazione Stem4

Tom Holland ha poi parlato dell’associazione Stem4, un ente benefico dedicato alla salute mentali dei giovanissimi abitanti in Gran Bretagna. Tom si è detto orgoglioso di esserne lo sponsor tramite l’organizzazione di famiglia, The Brothers Trust.