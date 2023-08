Tommaso Zorzi e Andrea Incontri si sono lasciati? I dubbi dei fan

Tommaso Zorzi è partito per Stromboli e ha pubblicato alcune stories che lasciano presagire che lui e il direttore creativo Andrea Incontri si siano detti addio.

Tommaso Zorzi: la vacanza da single

Tommaso Zorzi ha confessato ai suoi fan di essersi voluto concedere una vacanza a Stromboli, meta per lui tra le più amate. A seguire l’ex vincitore del GF Vip ha fatto alcune confessioni che lascerebbero presagire una sua rottura dal direttore creativo Andrea Incontri con cui, secondo indiscrezioni, avrebbe iniziato una liaison alcuni mesi fa. “Voglio starmene da solo”, ha dichiarato l’ex fidanzato di Tommaso Stanzani, e ancora: “Non so quando tornerò: sicuramente sarò qui fino al 20 agosto, ma qualcosa mi dice che resterò anche di più – ha confessato Tommaso Zorzi sui social -. In tutto ciò, sto da solo perchè i miei amici arrivano il 4 e ne approfitto per stare per i ca**i miei: cosa che adoro fare”.

In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se finalmente Tommaso Zorzi farà chiarezza sulla sua vita privata. Dopo la rottura da Tommaso Stanzani lui stesso ha ammesso di voler vivere con maggiore riservatezza la sua vita privata e in tanti sono curiosi di saperne di più.