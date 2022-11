Tommaso Zorzi e Brenda Asnicar ballano Gasolina: il video è virale

Tommaso Zorzi e Brenda Asnicar si sono mostrati sui social insieme, mentre si lasciano andare ad un balletto sulle note di Gasolina.

Il video, neanche a dirlo, ha entusiasmato i fan ed è diventato virale.

Tommaso Zorzi e Brenda Asnicar ballano Gasolina

Un incontro che Tommaso Zorzi aspettava da tempo e che non poteva fare a meno di condividere con i fan. L’influencer milanese ha accolto in casa sua Brenda Asnicar, star de Il Mondo di Patty. I due si sono lasciati andare ad un balletto sulle note di Gasolina.

Tommaso e Brenda: un’accoppiata che fa il pieno di like

Tommaso e Brenda hanno registrato un video per i fan. Zorzi, a didascalia, ha scritto: “E 14 anni dopo, sono finalmente una Divina. Ciao Popolari“. L’influencer milanese, neanche a dirlo, non sta più nella pelle, visto che ha coronato uno dei suoi sogni più grandi. Sulle note di Gasolina, i due hanno regalato ai seguaci un filmato che, in un lampo, è diventato virale.

La reazione dei fan

Il video di Tommaso e Brenda che ballano Gasolina ha fatto impazzire.

Tra i tanti commenti, si legge: “Lei è in Italia e da chi poteva andare se non da te? Sto volando” oppure “Adoorooo all’ennesima potenzaaaa” o ancora “Il duo del quale sapevamo di avere bisogno“. Tra le reazioni al filmato c’è anche quella di Tommaso Stanzani, che ha esclamato: “Adoro”.