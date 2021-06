Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani stanno insieme? La conferma indiretta via social

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono una coppia? Il vincitore del GF Vip ha fornito la conferma "indiretta" via social.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani stanno insieme? Dopo alcuni avvistamenti il vincitore del GF Vip ha fornito indirettamente la conferma del flirt.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: la conferma indiretta

Per il momento Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani non hanno confermato la notizia del loro flirt ma in tanti, tra i fan sui social, sono impazienti di sapere se i due stiano davvero insieme (visto che sono stati già paparazzati più volte per le vie di Milano).

Sui socal Tommaso Zorzi nelle ultime ore avrebbe fornito la conferma “indiretta” della sua liaison con il giovane ex ballerino di Amici: infatti dopo aver citato ai fan alcuni aneddoti su Gabriele D’Annunzio e su Giuseppe Ungaretti ha chiosato: “Dimmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità senza dirmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità”. Si da il caso infatti che Tommaso Stanzani quest’anno dovrà conseguire il diploma di maturità, e pertanto potrebbe essere proprio lui la persona a cui Zorzi si è riferito.

Tommaso Zorzi: gli avvistamenti

Benché per il momento Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani non abbiano confermato le voci in circolazione in merito alla loro liaison, in tanti sui social sperano di avere presto conferma della relazione. Per il momento i due sono stati avvistati più volte insieme per le vie di Milano, ed è noto che Zorzi avesse già manifestato via social il suo apprezzamento nei confronti dell’ex volto di Amici.

Tommaso Zorzi: la vita privata

In passato Tommaso Zorzi è stato legato sentimentalmente a Marco Ferrero – conosciuto sui social come Iconize – e ancora prima ad Armando Codemi, designer milanese. L’influencer ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e lui stesso ha dichiarato che avrebbe svelato ai fan la verità sulla sua vita sentimentale solo quando fosse stato veramente sicuro. Qualora la sua storia con Stanzani dovesse essere confermata quindi c’è da aspettarsi che sia proprio il vincitore del GF Vip a confermare la relazione. Nel frattempo sui social l’influencer si è mostrato di nuovo in compagnia dell’amico Francesco Oppini, con cui ha stretto uno splendido rapporto d’amicizia nella casa del Grande Fratello Vip. Quale sarà la verità sul suo rapporto con Tommaso Stanzani? Per il momento sui social tutto tace.