Tommaso Zorzi ha tradito Stanzani? Sbugiardato il presunto amante con uno screenshot che non lascia spazio a dubbi.

Qualche giorno fa, un ragazzo ha pubblicato un video su TikTok lasciando intendere di aver avuto un flirt con Tommaso Zorzi. Il chiacchiericcio su un tradimento ai danni di Tommaso Stanzani ha fatto in un lampo il giro del web.

L’influencer, a questo punto, ha letteralmente sbugiardato il presunto amante.

Tommaso Zorzi ha tradito Stanzani?

Un tizio, tramite il suo profilo TikTok, ha pubblicato un filmato in cui, pur non facendo nomi, ha fatto intendere di aver avuto una relazione con Tommaso Zorzi. Quest’ultimo è fidanzato da tempo con Tommaso Stanzani, per cui la voce di un tradimento si è diffusa in un lampo, generando anche un certo malcontento tra i fan della coppia.

L’influencer milanese, messo alle strette, ha deciso di sbugiardare pubblicamente il presunto amante.

Lo sfogo di Tommaso Zorzi

Tramite il suo profilo Instagram, dopo aver smentito il chiacchiericcio con uno screenshot che non lascia spazio a dubbi, Zorzi ha dichiarato:

“Quando mi chiedono cosa è la cosa che più ho imparato da questo lavoro io rispondo la pazienza. Per uno come me che è nato e cresciuto in una famiglia perbene e fuori dall’ambiente, a volte quando fai questo mestiere hai a che fare con delle persone che hanno dei modi e dei contenuti che sono talmente lontani dal tuo modo di essere e dal modo in cui sei stato educato che sei proprio in imbarazzo per te e per loro perché non sai come gestirla. Non mi vedrete mai rispondere pubblicamente ad un attacco perché non mi interessa. Ho deciso di fare questo lavoro perché è un mestiere che mi piace e mi appassiona, sto imparando a fare il conduttore… ma l’ambiente televisivo mi fa abbastanza c*gare in generale. Io torno a casa e mi faccio i cazz* miei. Adesso ho raggiunto l’equilibrio e sono abbastanza irremovibile”.

Prima di questo sfogo, però, Tommaso ha letteralmente sbugiardato il presunto amante, pubblicando lo screenshot del messaggio che gli ha mandato in privato.

Zorzi sbugiarda il presunto amante

Nel messaggio condiviso da Zorzi, si vede il palese mea culpa del presunto amante. Il ragazzo, in pratica, ha inventato una storia per far parlare di sé e, in fondo, è riuscito nel suo scopo. Ha chiesto scusa a Tommaso e ha sottolineato che lo ammira molto.

Insomma, l’ennesimo fake è stato rimesso al suo posto.