Tommaso Zorzi ha trovato l’amore? Le voci sul possibile “fidanzato”

Paparazzato in dolce compagnia per le vie di Milano, Tommaso Zorzi ha davvero trovato l'anima gemella? Tutte le novità sull'ex gieffino

Nonostante i molti impegni di lavoro, Tommaso Zorzi sembra forse aver trovato quello che da tempo cercava, ossia l’amore. Almeno è quello che sembra trasparire da alcune recenti foto del vincitore del Grande Fratello Vip 5, paparazzato per le vie milanesi in compagnia di un misterioso ragazzo.

Le immagini in questione sono state pubblicate dal settimanale “Chi” e sembrano mostrare parecchia sintonia e vicinanza tra i due, tanto da ipotizzare che si possa trattare di qualcosa di serio.

Visualizza questo post su Instagram TOMMASO ZORZI: AL SUO FIANCO C’È LORENZO 💥 DOPO LA FUGACE AMICIZIA CON GABRIEL GARKO, “CHI” HA SORPRESO L’OPINIONISTA DELL’“ISOLA DEI FAMOSI” CON UN NUOVO AMICO. TRA TENEREZZE, UN GELATO E QUALCHE RISATA, I DUE NON SI SONO MAI SEPARATI L’UNO

DALL’ALTRO PER TUTTO IL WEEKEND.

Il servizio completo è sul numero di “Chi” in edicola da oggi e disponibile in digitale al link in bio. 😉 Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Il fantomatico neo fidanzato di Tommy si chiamerebbe Lorenzo e sarebbe un rampollo della Torino bene, capoluogo dove vive e lavora. I due si sarebbero scambiati messaggi e telefonate, finché poi non si sarebbero visti di persona. Solo qualche giorno fa, il popolare influencer lo aveva del resto ripreso anche nelle sue IG Stories insieme ad altri amici, mentre già si vocifera che abbiano molte passioni in comune, come la musica e la moda.

Non resta dunque che attendere ulteriori sviluppi per capire se finalmente l’ex gieffino ha davvero trovato l’amore.