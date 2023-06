Buone notizie per i fan di Tommaso Zorzi. Sembra che l’influencer milanese debutterà su Che tempo che fa. Stando a quanto sostengono i beninformati, Fabio Fazio l’ha già contattato.

Tommaso Zorzi ingaggiato per Che tempo che fa

Come sappiamo ormai da settimane, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno lasciato la Rai per traslocare su Discovery. I due porteranno Che tempo che fa su Nove e, probabilmente, gli daranno anche un taglio leggermente diverso. Nelle ultime ore, infatti, è uscita fuori un’indiscrezione interessante, che vede Tommaso Zorzi nel cast.

Tommaso Zorzi già contattato da Fabio Fazio

Stando a quanto sostiene TvBlog, Zorzi entrerà nel cast del nuovo Che tempo che fa. Il format dovrebbe essere molto simile all’originale, ma non del tutto uguale. Forse, è proprio per questo che Fazio e la Littizzetto hanno ingaggiato Tommaso. Come se non bastasse, Fabio e Tommy hanno lo stesso manager.

Che ruolo avrà Zorzi a Che tempo che fa?

Al momento, considerando che non abbiamo conferme dell’arrivo di Zorzi al nuovo Che tempo che fa, non possiamo parlare del ruolo che gli verrebbe affidato. Possiamo comunque fare qualche ipotesi. Molto probabilmente, Tommaso continuerà ad avere compiti simili al passato, un incrocio tra opinionista e showman.