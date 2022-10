Tommaso Zorzi risponde per le rime a chi gli dice di non soffrire per la rottura con Stanzani

La storia d'amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sembra davvero finita: l'ex gieffino replica a chi lo accusa sui social

La storia d’amore tra il noto influencer Tommaso Zorzi e l’ex ballerino di Amici Tommaso Stanzani sembra essere davvero finita. Qualche giorno fa ha iniziato a circolare online un video in cui si vedeva l’ex gieffino baciare un altro uomo.

Tommaso Zorzi, gli attacchi degli utenti sui social

Nonostante la notizia della rottura, non ancora ufficializzata, sia davvero freschissima, in questi giorni Zorzi si è mostrato allegro e spensierato come sempre, sui suoi canali social. Per questo motivo, alcuni followers lo hanno coperto di critiche: “Bhè complimenti. Si vede come stai male e come stai soffrendo. Buffone!“

La dura replica social a chi lo accusa di non soffrire per Stanzani

La risposta dell’influencer non si fa attendere e arriva in un video postato subito dopo da Tommaso Zorzi: “Basta giudicare le emozioni degli altri.

Ho detto basta giudicare le emozioni degli altri perché tu non sei gli altri, tu sei tu. E come fai a sapere come sto io, non lo puoi sapere. Puoi solo tirare ad indovinare e sicuramente sbagli. Hai rotto i ‘tre quarti’.”