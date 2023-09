Tommaso Zorzi si è lasciato andare ad un lungo sfogo con i fan. L’influencer milanese ha raccontato di essere vittima di stalking e ha lanciato un importante appello ai seguaci.

Tommaso Zorzi vittima di stalking

Con una serie di Instagram Stories, Tommaso Zorzi ha raccontato di essere vittima di stalking. L’influencer milanese ha rivelato che da un anno a questa parte c’è un seguace particolarmente insistente che lo sta davvero inquietando. La persona in questione è riuscita a scoprire il suo indirizzo e arriva fino alla porta di casa.

Lo sfogo di Tommaso Zorzi

Tommaso ha raccontato:

“C’è una persona che ho bloccato qui su Instagram più di un anno fa. E da un anno a questa parte continua ad inviarmi i fiori a casa. Qual è il problema mi chiederete voi. Bene, per me è un problema, perché io a questa persona che mi invia i fiori non ho mai dato l’indirizzo. (…) Chi mi consegna i fiori citofona a casa mia e io non ho mai detto a nessuno quale fosse. A volte quando sono fuori casa, ritrovo i fiori sullo zerbino, di fronte alla porta dell’ingresso. Chiedo a questa persona cortesemente di smetterla perché ho già avuto esperienze inquietanti e mi inquieta un po’”.

L’appello di Tommaso Zorzi ai fan

Tommaso Zorzi, stando a quanto si coglie dalle sue parole, non ha ancora denunciato lo stalking in questione. Gli ha chiesto di smetterla, ma se non dovesse cogliere questa ennesima richiesta si ritroverà costretto a sporgere querela. L’influence ha lanciato un appello anche ai fan: coloro che vogliono inviargli un pensiero, che sia una lettera o un regalo, possono rivolgersi alla sua agenzia o all’ufficio stampa.