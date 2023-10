Maxi arresto a Napoli all’alba di martedì 17 ottobre. Tra gli arresti ci sono anche due nomi molto amati, il cantante neomelodico Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli.

Tony Colombo e Tina Rispoli arrestati con accuse gravissime

Martedì 17 ottobre 2023, a Napoli è scattato un blitz che ha portato all’arresto di 27 persone. Tra queste ci sono anche Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli. Il cantante neomelodico e la vedova del boss Gaetano Marino sono stati arrestati con accuse gravissime.

I reati contestati alle 27 persone arrestate

I sostituti procuratori Giugliano e De Marco hanno arrestato 27 persone nell’ambito di un’indagine sulle attività imprenditoriali e finanziarie del clan di Secondigliano. Sono stati sequestrati beni per 8 milioni di euro, con diversi reati contestati, come: concorso esterno in associazione mafiosa, turbativa d’asta e contrabbando di sigarette.

Le accuse a Tony Colombo e Tina Risoli

Per quanto riguarda Tony Colombo e Tina Rispoli, il clan Di Lauro investiva anche in società di abbigliamento e creava brand insieme a loro. Un esempio? La linea denominata Corleone. Al momento, il cantante neomelodico e la moglie non hanno rilasciato dichiarazioni per mezzo dei loro legali.