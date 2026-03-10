L’identità segreta di Tony Pitony è finita sotto i riflettori dei social. Una foto senza maschera, condivisa su X, ha scatenato un’ondata di commenti e meme, soprattutto per la sorprendente somiglianza tra il cantante e il ministro Matteo Salvini. Il web, tra ironia e curiosità, ha trasformato lo scatto in un vero caso virale, costringendo persino il ministro a intervenire.

L’anonimato scelto da Tony Pitony

La sua scelta di anonimato gli ha sempre permesso di mantenere una vita privata lontana dai riflettori. Ora, tuttavia, il post pubblicato su X potrebbe rappresentare la prima occasione in cui la sua vera identità viene messa in discussione. Toccherà a Pitony decidere se cavalcare il fenomeno dei meme social, rivelare il proprio volto, o continuare a restare nell’ombra.

“È davvero lui?”. Tony Pitony senza maschera: rivelato il suo vero volto

Il mistero attorno all’identità di Tony Pitony sembra essere stato svelato, almeno per ora, grazie a un utente dei social. Lorenzo Mega ha pubblicato su X una foto che raffigurerebbe il cantante senza maschera accompagnata dalla didascalia: “Tony Pitony senza maschera, non ringraziatemi“. Il post ha rapidamente conquistato commenti e condivisioni, generando una vera e propria ondata di discussioni online.

A catturare l’attenzione degli utenti non è stata però solo la foto in sé, ma la somiglianza sospetta tra l’uomo ritratto e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Tra i commenti più ironici si leggono osservazioni del tipo: “È uguale a Salvini” o “Abbiamo mai visto Tony Pitony e Salvini nello stesso posto?”. La situazione è diventata talmente surreale da spingere lo stesso Salvini a intervenire con un tweet ironico: “Stop sending me this“, corredato da un’emoji sorridente, una replica che invece di placare l’ondata virale l’ha ulteriormente alimentata.

Nonostante la viralità del post, Tony Pitony non è ancora intervenuto nella discussione. L’artista siciliano, emerso al grande pubblico con il duetto a Sanremo insieme a Ditonellapiaga, ha sempre protetto la propria identità con la maschera di Elvis, spiegando in passato al podcast BSMT: “La maschera mi evita tante seccature. Non sopporterei di andare a cena e venire riconosciuto“.