Torino, si tuffa nel Po dopo aver perso una scommessa: morto 18enne

Diciottenne si lancia per gioco nel Po dalla passeggiata dei Murazzi a Torino: ritrovato il corpo questa mattina

Muore a 18 anni il ragazzo che si è tuffato per sfida nel Po a Torino nella notte di sabato 8 aprile. Il suo corpo è stato ritrovato questa mattina nelle acque del fiume dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

Perde la vita a 18 anni per una scommessa

Il ragazzo si era lanciato per gioco dalla passeggiata dei Murazzi mentre era in compagnia di alcuni amici. Dopo aver scandagliato il tratto compreso tra il ponte di corso Vittorio e quello di fronte alla Gran madre, i sommozzatori hanno ispezionato il fiume a bordo di un gommone da sponda a sponda fino al ritrovamento del cadavere, avvenuto questa mattina. La vittima, giovanissima, aveva appena compiuto 18 anni ed era ospite di una comunità di accoglienza per migranti.

Le ricerche con elicotteri e droni nella speranza di trovarlo ancora vivo

Dopo che gli amici hanno dato l’allarme – il 18enne era scomparso tra le acque dopo qualche bracciata – sono tempestivamente arrivati sul luogo dell’incidente i soccorsi, che hanno subito dato il via alle ricerche, portate avanti fino a questa mattina. Nella giornata di ieri, i soccorritori hanno impiegato anche elicotteri e droni con telecamere ad alta definizione per localizzare il corpo senza vita. Le operazioni, però, non hanno dato i frutti sperati fino alla mattinata odierna, quando il corpo senza vita dell’adolescente è stato rintracciato dai vigili del fuoco.