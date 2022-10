Torna in Italia e partecipa ad un evento pro Kiev a Roma la giovane Giulia Schiff, la combattente in Ucraina "bullizzata" dai colleghi in divisa

Torna in Italia Giulia Schiff, la combattente in Ucraina bullizzata dai colleghi che aveva deciso di andare a lottare per la causa di Kiev. La 23enne ex pilota veneziana resterà nel nostro pese solo per un breve periodo, anche a contare che di fatto ha violato una legge dello Stato, e poi ripartirà.

I media spiegano che nelle scorse ore Giulia, che è tornata da pochi giorni, ha partecipato a Roma dalle 17 alla manifestazione organizzata dall’Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia, in piazza Madonna di Loreto, “contro l’aggressione russa contro lo Stato Ucraino e per festeggiare la festa dei difensori della Patria“.

Torna in Italia Giulia Schiff

Ma chi è Giulia Schiff? Si tratta di una 23enne veneziana di Mira, ex pilota dell’Aeronautica Italiana, da cui era stata espulsa dopo varie note di biasimo.

Della vicenda di Giulia i media italiani si sono occupati in due distinte occasioni: in un primo momento quando, da aspirante pilota militare tricolore, la Schiff aveva denunciato episodi di nonnismo.

I presunti atti di bullismo dai commilitoni

Quei fatti erano finiti anche al centro di un servizio delle Iene. Per quelle accuse all’interno del suo ex corpo militare Giulia ha ha intrapreso una battaglia legale, per ora persa con il contenzioso prosegue in sede penale.

Giulia in pratica avrebbe subito episodi di bullismo, sconfinati in pratiche violente da parte dei commilitoni. Poi i media avevano trattato la sua vicenda quando era partita come foreign fighter per l’Ucraina.