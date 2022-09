Totti e Ilary Blasi, nuove rivelazioni sulla coppia: “Vivevano separati in casa da un anno”

Ci sono nuovi dettagli sulla vicenda tra Totti e Ilary Blasi. La coppia era già in crisi da tempo quando il "Pupone" aveva fatto la conoscenza di Noemi.

Sono già passate diverse settimane da quando Francesco Totti e Ilary Blasi hanno deciso di separarsi. I due, fino a qualche tempo erano considerati una delle poche coppie VIP più solide. Hanno poi scelto di prendere strade diverse tanto che, per l’ex capitano della Roma si è già affacciato un nuovo amore.

Ora però la vicenda legata alla loro separazione, riporta la testata “La Repubblica”, potrebbe arricchirsi di nuovi dettagli.

Francesco Totti e Ilary Blasi, nuova rivelazione sulla loro separazione

La causa della rottura tra la coppia non sarebbe imputabile alla relazione di Totti con Noemi Bocchi, o comunque non è il solo dettaglio a fare da contorno alla vicenda. Pare infatti che la coppia fosse in crisi da tempo: la conduttrice e l’ex capitano della Roma avrebbero vissuto separati in casa circa un anno.

I due avevano provato a ricucire i rapporti in tempo di crisi, ma non è andata a buon fine ed è stato lì che è entrata “in gioco” Noemi.

Quei messaggi compromettenti sul cellulare di Ilary…

La crisi sarebbe scoppiata quando Totti avrebbe scoperto nel cellulare della moglie alcuni messaggi dal contenuto “compromettente”. L’ex capitano della Roma avrebbe fatto la conoscenza di Noemi quando sarebbe diventato complicato recuperare i rapporti.

Da cosa nasce cosa e dopo il loro incontro al torneo di padel i due avrebbero iniziato a sentirsi con maggiore frequenza. Il resto della storia lo conosciamo.